Санкт-Петербург, , 17:28 — REGNUM Тела погибших во время восхождения на вулкан Ключевская Сопка на территории Камчатского края альпинистов и гида спустят на землю в течение трех дней, сообщили 6 сентября в пресс-службе компании «Совкомбанк Страхование», где были застрахованы почти все участники группы.

Вулкан Ключевской Wulkano.ru

Напомним, из 12 человек (10 туристов и два гида), которые в конце августа отправились на вулкан, погибли девять человек, в том числе петербуржец, врач-нейрохирург Андрей Гутор.

Как уточнили в пресс-службе страховой компании, 11 человек из группы альпинистов были застрахованы по полису путешественника — риск «Медицинские и иные экстренные расходы».

«Страховка покрывает максимально широкий перечень рисков, включая расходы на экстренную медицинскую помощь, расходы на транспортировку, расходы на репатриацию (лимит 350 000 рублей), расходы на организацию поисково-спасательных работ; расходы на ежедневно применяемые медицинские препараты и прочее», — уточнили в пресс-службе, добавив, что установленного страховым полисом лимита страховой суммы достаточно для покрытия расходов, возникших в связи с трагическими обстоятельствами.

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Вместе с тем в пресс-службе уточнили, что страховая компания подключится к выполнению обязательств сразу же по мере возникновения необходимости.

«Нам известно, что работы сильно затруднены, операция по спуску погибших проводится в «ручном режиме» из-за сложных погодных условий. Скорее всего, она может завершится через три дня», — подытожили в пресс-службе.

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