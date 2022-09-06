Ижевск, , 16:54 — REGNUM В Ижевске 235 муниципальных учреждений образования находятся под охраной специализированных частных предприятий. Глава города Олег Бекмеметьев в своем telegram-канале уточнил, что это 100% учреждений образования, для которых есть требование об обеспечении охраны.

Охрана

Во всех образовательных организациях работает круглосуточная тревожная кнопка Росгвардии. Все школы и детские сады обеспечены системами круглосуточного видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией.

Мэр Ижевска напомнил, что эти мероприятия субсидируются из республиканского бюджета. Сумму субсидий он не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории республики расположены 1582 объекта образования, которые ранжируются по четырем категориям. Средства для охраны выделяются на школы первой-третьей категорий — всего таких учреждений в Удмуртии 1009.

В 2022 году, согласно утвержденной депутатами Госсовета статье расходов, на профессиональную охрану школ и детских садов планировалось направить около 1,3 млрд рублей. На эти средства образовательные организации могут самостоятельно заключить договоры с частными охранными предприятиями или Росгвардией.

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