Санкт-Петербург, , 16:55 — REGNUM В Доме журналиста на Невском проспекте Санкт-Петербурга начал работу дискуссионный клуб для представителей СМИ. Об этом 6 сентября сообщил директор Дома журналиста Андрей Ильин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Интерьеры Дома журналиста Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Проект «Дискуссионный клуб журналистов — ДК Невский 70» реализует Санкт-Петербургское отделение Союза журналистов России при поддержке городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ, Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, с использованием средств Фонда президентских грантов и при содействии партнеров.

На этой площадке представители власти, бизнеса, эксперты и журналисты будут обсуждать научную и техническую деятельность в Петербурге. В рамках первой сессии участники панельной дискуссии разобрали перспективы развития производственной сферы Петербурга, в том числе в рамках политики импортозамещения.

На старте работы дискуссионного клуба Домжур собрал представителей промышленности, высшего образования, экономистов и чиновников. Слушателями стали, помимо журналистов, студенты средних специальных образовательных учреждений и вузов Петербурга. Они, в частности, узнали, как молодёжь может быть востребована в развитии городской промышленности.

Продолжил дискуссию круглый стол. В рамках него обсудили уже обозначенную тему городского производства, импортозамещения и потенциала Петербурга в этих направлениях.

Как заявляют организаторы, задача нового проекта — продвижение научной и технологической деятельности Северной столицы, широкое распространение достоверной информации о достижениях ученых и городских предприятий.