Краснодар, 6 сентября, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Указом президента России один казак из Краснодарского края посмертно награждён орденом Мужества, ещё 11 кубанских казаков и добровольцев удостоены медалей «За отвагу». Награды были вручены 6 сентября родным героев, сообщили в пресс-службе администрации края

Пресс-служба администрации Краснодарского края Медаль «За Отвагу»

«В зоне специальной военной операции наши земляки продолжают противостоять нацизму. К сожалению, порой ценой собственной жизни. Указом президента России 12 казаков и добровольцев посмертно удостоены медалей «За отвагу» и Ордена Мужества», — написал в телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

«Сегодня, передавая награды родственникам погибших, было очень непросто подобрать слова. Семьи потеряли своих отцов, детей, мужей. А наша страна — настоящих героев, защитников, мужчин», — добавил глава региона, подчеркнув, что на Кубани скорбят о каждом погибшем воине и разделяют боль их родных.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на конец июля сообщалось о том, что в зону спецоперации из Краснодарского края отправились более 1,5 тыс. добровольцев.