Бердянск, Бывш. УССР, , 16:49 — REGNUM Бандеровские боевики устроили очередной теракт, взорвав автомобиль коменданта города Бердянска (Запорожская область, б. УССР) Артёма Бардина, сообщили 6 сентября городские власти в телеграм-канале.

Взорванный автомобиль Od.npu.gov.ua

Теракт произошёл в самом центре города — рядом со зданием военно-гражданской администрации. Бардин, получивший ранение, доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Кроме того, взрывом повреждено ещё три автомобиля гражданских лиц, стоявшие рядом — к счастью, без водителей и пассажиров.

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