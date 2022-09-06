Тюмень, , 16:47 — REGNUM В Тюмени более 100 работ Марка Шагала представят на выставке в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Музейный комплекс им. И. Я. Словцова. Тюмень museum-72.ru

Сейчас идёт полным ходом монтаж экспозиции «Три эпохи Марка Шагала», которая откроется 9 сентября. Тюменцы и гости города увидят работы ключевых моментов в творчестве русского и французского художника: иллюстрации к поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души», к Библии, а также написанную по произведениям Андре Мальро серию картин «И на земле…».

Организатором выставки является Санкт-Петербургская галерея современного искусства PS Gallery. Билеты можно приобрести по «Пушкинской карте».