Москва, , 16:46 — REGNUM Любые изменения в поставке энергоресурсов приведут к перебоям в функционировании крупнейших предприятий и европейских экономик в целом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора РАНХиГС Даниил Гоненко. Так он прокомментировал высказывание министра энергетики России Николая Шульгинова о том, что Европа не сможет отказаться от российского газа, скорее всего, даже к 2027 году.

Газопровод Gazprom.ru

«Замена поставщика энергоресурсов требует не только значительных логистических, но прежде всего значительных инфраструктурных изменений, для реализации которых понадобятся время и крупные инвестиции, — сказал Гоненко. — Поэтому нарушение стабильности в поставке углеводородного сырья отразится на функционировании большинства европейских промышленных предприятий, сопутствующих отраслях и всей европейской экономике. По мнению европейских специалистов, аналогов российскому углеводородному сырью в исторически сложившейся промышленной структуре (инфраструктуре) пока нет. Европейские страны не имеют опыта реализации подобных проектов в необходимых масштабах».

Более того, как отметил Гоненко, ряд проектов по поставке энергоресурсов из африканских стран был заморожен и приостановлен: последний проект по поставке энергоресурсов из Алжира в Испанию был остановлен в 2019 году.

«Резервуары стран — флагманов европейской экономики (Германии и Франции) сейчас заполнены примерно на 84–85%. Этих запасов хватит лишь на год, вне зависимости от погоды. Поэтому любые изменения в поставке энергоресурсов приведут к перебоям в функционировании крупнейших предприятий и европейских экономик в целом», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия всегда платила России слишком большую цену за газ, ослабляя национальную безопасность.

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