Москва, , 16:46 — REGNUM Международные отношения на сегодняшний день переживают процесс эволюции, в ходе которого однополярность и гегемония веками, искусственно поддерживаемая Западом, уходит в прошлое. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе VIII Парламентского форума БРИКС.

Валентина Матвиенко Council.gov.ru

«На смену им приходит многостороннее сотрудничество государств, их свободное и суверенное развитие. Без преувеличения настало судьбоносное время, время, когда страны должны твердо отстаивать право на проведение независимой внешней и внутренней политики, право на выбор собственного пути развития, о чем говорили в предыдущих выступлениях мои коллеги», — сказала она.

По словам Матвиенко, в движении к эффективной и подлинной многополярности не остановят никакие ухищрения коллективного Запада, среди которых навязывание концепции миропорядка, основанного на правилах, которые пытаются подменить международное право и сохранение пережитков колониального мышления, когда мир делят на хозяев и тех, кто занимает подчиненное положение.

«БРИКС обладает всем необходимым чтобы стать одним из оплотов новой конфигурации миропорядка, охранителем подлинной многосторонности. Вместе мы представляем более 40% населения нашей планеты, формируем суммарно почти треть мирового валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности, но главное, что нас объединяет — мы искренне заинтересованы в формировании инклюзивной политической и экономической архитектуры», — добавила спикер Совфеда.

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