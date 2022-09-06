Москва, 6 сентября 2022, 16:45 — REGNUM Японии следует направлять США протесты на действия РФ в ответ на санкции Запада, к которым присоединился Токио. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
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Япония направила «решительный протест» России в связи с решением Москвы прекратить действие соглашения об облегченном посещении Курильских островов. Как объяснил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, введение антироссийских санкций связано с ситуацией на территории бывш. УССР, а Москва, принимая решения относительно двустороннего взаимодействия, якобы «пытается переложить ответственность на Японию».
Глава японского МИД забыл, кому принадлежат Курильские острова, и потому начал выражать возмущение тем, что Россия сама решает, кого и как туда пускать, отметил Миронов.
В этой связи парламентарий предложил японским чиновникам представить конкретную ситуацию.
Он также напомнил, что в случае со специальной военной операцией России речь идет не о спорах за необитаемый кусок суши, а о защите миллионов русскоязычных граждан и обеспечении безопасности всей России.
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