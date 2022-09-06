Москва, , 16:45 — REGNUM Японии следует направлять США протесты на действия РФ в ответ на санкции Запада, к которым присоединился Токио. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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Япония направила «решительный протест» России в связи с решением Москвы прекратить действие соглашения об облегченном посещении Курильских островов. Как объяснил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, введение антироссийских санкций связано с ситуацией на территории бывш. УССР, а Москва, принимая решения относительно двустороннего взаимодействия, якобы «пытается переложить ответственность на Японию».

Глава японского МИД забыл, кому принадлежат Курильские острова, и потому начал выражать возмущение тем, что Россия сама решает, кого и как туда пускать, отметил Миронов.

«Если следовать логике этого министра, Япония не должна была вводить санкции против России из-за [СВО на территории бывш. УССР], потому что ситуация на [территории бывш. УССР] не касается двусторонних отношений Москвы и Токио. А вот введенные санкции как раз касаются этих отношений, и Россия отвечает ровно в той же самой плоскости», — разъяснил Миронов.

В этой связи парламентарий предложил японским чиновникам представить конкретную ситуацию.

«Чтобы лучше понимать ситуацию, предлагаю японским чиновникам и политикам представить такую ситуацию: Россия встает на сторону Китая в споре с Японией о принадлежности островов Сенкаку (Дяоюйдао), вводит санкции против японских компаний, а потом начинает требовать сохранения льгот для своих граждан на японской территории. Сомневаюсь, что такой вариант устроил бы Токио», — рассуждает лидер СРЗП.

Он также напомнил, что в случае со специальной военной операцией России речь идет не о спорах за необитаемый кусок суши, а о защите миллионов русскоязычных граждан и обеспечении безопасности всей России.

«Свой протест МИД Японии пусть направляет не России, а США, под чью дудку страна пляшет уже много лет — в ущерб двусторонним российско-японским отношениям. А Курильские острова стоит переименовать в Русские, чтобы наши соседи не впадали в беспамятство и знали, кому они принадлежат», — заключил Миронов.

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