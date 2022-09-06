Москва, , 16:44 — REGNUM Инфляция в Германии будет только расти, считает профессор финансового университета при правительстве РФ Леля Паштова. Об этом она 6 сентября заявила корреспонденту ИА REGNUM.

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«По итогам 2022 года инфляция в ФРГ может превысить 12%, а по некоторым прогнозам, быть выше 40%, — сказала она. — Это связано в первую очередь с газовым кризисом, который отразится на всей промышленности Германии. Уже сегодня введена жесткая экономия энергоресурсов по всей Германии, многие производственные компании вынуждены будут закрыться. Немецкие экономисты рассчитали, как будет развиваться экономика Германии, если немедленно прекратить поставки российского газа: ВВП Германии в 2022 году вырастет всего на 1,4%, а в 2023 году даже сократится на 2,3%».

По ее словам, такой рост инфляции в ФРГ можно сравнить с набатом, который предупреждает о предстоящих тяжелых временах.

«48% населения и 67% предприятий пользуются газом, половина которого поступала из России. Последствия введенных против России санкций ударили в первую очередь по самой Германии, так как источники энергии были слишком мало диверсифицированы, а терминалы для сжиженного газа будут готовы к работе только в 2026 году, — сказала Паштова. — В ближайшем будущем, на мой взгляд, в ФРГ инфляция будет только расти, так как сегодняшний кризис обнажил очень много проблем германского общества начиная с «зеленых», которые стараются отключить Германию от дешевой энергии, и заканчивая нехваткой квалифицированных рабочих, так как бэби-бумеров, которым сегодня уже от 56 до 60 лет, некем будет заменить, когда они скоро уйдут на пенсию».

Подытоживая сказанное, она заметила, что в Германию хорошие времена вернутся нескоро, если не произойдет смены правящей власти.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что газовый кризис не вынудит Германию отменить антироссийские санкции.

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