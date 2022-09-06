Ижевск, , 16:42 — REGNUM На железнодорожной станции в Ижевске на улице Голублева будет создан новый логистический узел. Договоренности о реализации проекта были достигнуты после переговоров генерального директора–председателя правления РЖД Олега Белозерова и главы Удмуртии Александра Бречалова на Петербургском международном экономическом форуме.

Перевозка контейнеров по железной дороге +

Предполагается строительство контейнерной площадки на 3,9 тыс. кв. метров, которая будет рассчитана на 1 тыс. контейнеров в месяц вместо 250, которые обрабатываются сейчас. Зона хранения будет рассчитана на 90 контейнеров, часть из которых — рефрижераторные. Инвестиции в проект оцениваются в 27 млн рублей, будет создано около 30 новых рабочих мест.

«Объемы производства в Удмуртии в первом полугодии выросли на 30%. Нашим предприятиям необходимо больше возможностей для отправки грузов, в том числе экспортных — в Китай», — пояснил Бречалов и добавил, что теперь экспортировать станет проще.

Также новый узел позволит отправлять грузы весом более 25 тонн. Строительство начнется в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае глава Удмуртии сообщал, что с начала года внешнеторговый оборот республики увеличился на 37%. При этом объем экспортных поставок вырос на 80% — до 92,6 млн долларов США.