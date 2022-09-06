Владимир, 6 сентября 2022, 16:51 — REGNUM Тифломаркер для слабовидящих и незрячих избирателей впервые будут использовать на выборах губернатора Владимирской области. Об этом 6 сентября сообщили в облизбиркоме.
Специальное устройство будет находиться на избирательном участке № 424 в школе № 8 Владимира.
Кроме того, брошюры с информацией о кандидатах выполненные шрифтом Брайля передадут на пять избирательных участков, которые расположены в местах компактного проживания слабовидящих и незрячих избирателей.
Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы губернатора Владимирской области пройдут с 9 по 11 сентября 2022 года.