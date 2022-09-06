Владимир, , 16:51 — REGNUM Тифломаркер для слабовидящих и незрячих избирателей впервые будут использовать на выборах губернатора Владимирской области. Об этом 6 сентября сообщили в облизбиркоме.

Тифломаркер Телеграм-канал Избирательной комиссии Владимирской области

Специальное устройство будет находиться на избирательном участке № 424 в школе № 8 Владимира.

«Если поднести тифломаркер узким концом к тифлометке, он считает заранее записанное голосовое сообщение. Таким образом, мы можем получить информацию обо всех пяти кандидатах на должность губернатора и о том, как заполнять бюллетень», — пояснила руководитель «Центра содействия всестороннему развитию личности и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья» Анна Мещерякова.

Кроме того, брошюры с информацией о кандидатах выполненные шрифтом Брайля передадут на пять избирательных участков, которые расположены в местах компактного проживания слабовидящих и незрячих избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы губернатора Владимирской области пройдут с 9 по 11 сентября 2022 года.