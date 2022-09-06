Москва, 6 сентября, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Прогноз зампреда правления Сбербанка Кирилла Царева о том, что рынок потребительского кредитования в РФ по итогам 2022 года восстановится до значений начала года, оправдан и имеет под собой веские основания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявила доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового университета при правительстве РФ Наталия Ковалева.

401(K) 2012 Кредит

«Основным держателем портфеля потребительских кредитов, безусловно, является банковский сектор, — сказала Ковалева. — По данным Банка России, объем кредитного потребительского портфеля только банковского сектора за первое полугодие 2022 года, невзирая на изменения в экономической ситуации, вырос более чем на 500 млрд руб. Внутри периода — с апреля по июнь — портфель сокращался, но затем вновь вырос в июле. Уже сейчас прирост в абсолютном выражении превзошел 2021 год. Рассматривая отдельные виды розничных кредитов, стоит обратить внимание на ипотечное кредитование, объемы которого с начала года выросли более чем на 7%, и это с учетом сокращения кредитования в апреле–мае. При прочих равных условиях мы будем наблюдать данную тенденцию и в будущем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России потребительское кредитование набирает обороты после турбулентности марта-апреля 2022 года.