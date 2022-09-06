Берлин, 6 сентября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Нехватка энергоносителей, в том числе газа, несет в себе опасность раскола в Европе, заявила 6 сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фрау Бербок

По её словам, энергетический вопрос — это «настоящая проблема» и «слон, стоящий в комнате».

Вопрос энергоснабжения в ближайшие месяцы будет центральным и станет серьёзным испытанием для европейцев, отметила она.

«Сможем ли мы показать солидарность и обеспечить энергоснабжение всех людей в Европе?», — задумалась глава МИД ФРГ.

Напомним, в Германии начинаются акции протеста против роста цен на отопление и электроэнергию. Резкий рост цен на газ приводит к остановке промышленных предприятий и сокращению рабочих мест.