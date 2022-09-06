Реж, Свердловская область, , 16:34 — REGNUM В столовой одной из школ города Режа Свердловской области школьнице подали борщ с червяком. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

Борщ Pixabay.com

По данным паблика «Подслушано Реж», девочка обратилась с этим к сотруднице столовой. Но та смахнула находку с тарелки и сказала, что ничего страшного нет.

Директор школы Алёна Климцева пояснила изданию Е1.ru, что ребёнок не просил заменить порцию. При этом она подтвердила факт инцидента и отметила, что у законных представителей ребёнка нет претензий к школе.

Также руководитель добавила, что в борще был обнаружен яблочный червь. Организацией питания занимается индивидуальный предприниматель. В городском управлении образования журналистам пояснили, что руководство школы нацелено на выявление причин случившегося и намерено провести соответствующую проверку с участием членов родительского комитета