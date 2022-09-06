Париж, 6 сентября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Лиз Трасс с назначением на пост премьер-министра Великобритании. Об этом глава французского государства написал в Twitter.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

«Поздравляем Лиз Трасс с избранием. Британский народ — наши друзья, британский народ — наш союзник. Давайте продолжим совместную работу по защите наших общих интересов», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.

Ранее королева Великобритании Елизавета II назначила Лиз Трасс премьер-министром. В скором времени Лиз Трасс должна сформировать новое правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, французская компания Total предоставляет скидку в размере 20 евроцентов за литр топливо, которая суммируется со скидкой правительства.

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