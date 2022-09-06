Казань, 6 сентября, 2022, 16:43 — ИА Регнум. В Татарии утвердили размер грантов педагогам, подготовившим победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

ИА REGNUM Учитель

Размер гранта варьируются от 10 до 60 тыс. рублей. Сумма выплат будет определяться исходя из числа подготовленных призеров и победителей.

Так, за подготовку одного призера заключительного этапа олимпиады педагогу предусмотрена выплата в размере 10 тыс. рублей, двух — 15 тыс. рублей, за троих призеров выплатят 20 тыс. рублей.

За подготовку победителей учителю выплатят более значительные гранты. Если педагог подготовил сразу двух победителей и трех призеров, ему выплатят 30 тыс. рублей, а за одного абсолютного победителя, двух победителей и десять призеров — 60 тыс. рублей.

Грант выплачивается равными долями ежемесячно, уточнили в минобрнауки РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, участниками социального проекта «Профсоюзный бонус к пенсии» в Татарии стали более 500 педагогов. В течение трех лет они будут ежемесячно получать 300 рублей.

Читайте также: В Татарии хотят возобновить грантовую поддержку молодых педагогов