Москва, 6 сентября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, направленных на увеличение числа участников розничного рынка инвестиционных драгоценных металлов, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Владислав Резник, передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Увеличение количества участников розничного рынка инвестиционных драгоценных металлов и его стандартизация приведет к росту ликвидности слитков драгоценных металлов, сужению спредов цен покупки-продажи для физических лиц, повышению роли инвестиционных драгоценных металлов в дедоларизации национальной экономики, отмечает автор.

Предлагается расширить состав организаций, имеющих право использовать преференциальный налоговый режим освобождения от НДС операций по реализации физическим лицам слитков драгоценных металлов.

Льготы получают аффинажные организации — специализированные организации, имеющие исключительную правоспособность по аффинажу драгоценных металлов и включенные в утвержденный правительством РФ соответствующий перечень, а также организация, изготавливающая банкноты и монету Банка России.

Одновременно на уровень регулирования правительства предлагается передать вопросы определения порядка покупки и продажи аффинажными организациями слитков аффинированных драгоценных металлов с учетом имеющихся ограничений их оборота.

Кроме того, правительство наделяется полномочием по определению единых требований к слиткам аффинированных драгоценных металлов для унификации и стандартизации национального розничного рынка инвестиционных драгоценных металлов.