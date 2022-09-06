Брюссель, 6 сентября, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак планирует посетить Белград и Приштину 9 сентября в обществе советников президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом 5 сентября сообщил пресс-секретарь Европейской комиссии Петер Стано новостному агентству «Танюг».

Иван Шилов ИА REGNUM Альбин Курти и Александр Вучич

По словам Стано, целью визита представителей Франции и Германии в Белград и Приштину является «поиск возможностей для осуществления прорыва в диалоге» о будущем Косово.

Планируется, что гости из ЕС проведут отдельные переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти.

Напомним, что ранее Макрон и Шольц направили Вучичу письмо, в котором содержится призыв к Белграду готовиться к «тяжелым решениям» по вопросу Косова и Метохии. Письмо похожего содержания в августе получил и премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать письмо Макрона и Шольца Александру Вучичу, премьер-министр Сербии Анна Брнабич 5 августа в Косовской Митровице заявила, что «Сербия никогда не избегала трудных решений».