Нижний Новгород, 6 сентября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. По итогам января-июня текущего года среднемесячная номинальная начисленная зарплата сотрудников организаций в регионах Приволжского федерального округа составила 44,281 тыс. рублей. При сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 12,8%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Нижегородстата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

Максимальные средние зарплаты начисляли организации Татарии — по 50,065 тыс. рублей в месяц, что выше уровня годом ранее на 17,5%. 49,601 тыс. рублей составила номинальная зарплата в Пермском крае, рост составил 12%; в Башкирии показатель вырос на 13% — до 45,551 тыс. рублей; в Самарской области – на 9,8% выше или 45,271 тыс. рублей; рост на 12,1% или до 44,399 рублей зафиксирован в Нижегородской области; 43,228 тыс. рублей или на 14% выше – в Удмуртии; 41,218 тыс. рублей или на 10,5% больше – в Оренбургской области; 40,388 тыс. рублей или на 10,9% больше – в Саратовской области.

В остальных регионах Поволжья средняя номинальная начисленная зарплата не превышает 40 тыс. рублей в месяц. Минимальные показатели зафиксированы в Марий Эл — 37,892 тыс. рублей и в Мордовии — 37,735 тыс. рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,9% и 15% соответственно.

Суммы реальных начисленных зарплат региональное подразделение Росстата не указывает, однако представляет процентное соотношение с показателем предыдущего года. Так, в ПФО в январе–июне реальная начисленная заработная плата работников снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9%.

Увеличение реальных зарплат наблюдается лишь в двух регионах — Татарии и Мордовии, оно составило 2,3% и 1,6% соответственно. В остальных регионах округа реальные зарплаты снизились в диапазоне от 0,7% (в Чувашии) до 4,7% (в Пензенской области).

Как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в России за неделю с 23 по 29 августа снизились в среднем на 0,16%. За период с начала августа потребительские цены, по оценке ведомства, снизились на 0,54%, а инфляция с начала текущего года замедлилась до 10,38%. Недельная дефляция в России, по данным Росстата, фиксируется уже восьмую неделю подряд.

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