Москва, , 16:57 — REGNUM Возможно, российскому руководству вовсе не нужно препятствовать амбициям властей Турции, если они не затрагивают саму Россию и Туркестанский регион, а всецело устремлены на Запад. Об этом 6 сентября написал российский тюрколог Владимир Аватков в своём телеграм-канале.

Турция

Эксперт напомнил о том, что в Анкаре существует поговорка, гласящая что «скорее ЕС вступит в состав Турции, чем Турция присоединится к ЕС».

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Также он отметил, что «благодарности от Балкан тоже как-то не заметно».

Политолог считает, что европейцам давно пора понять, что они больше не могут перекраивать мир в угоду своим желаниям.

«Англосаксы на протяжении истории держали Анкару по другую сторону от Москвы, сталкивали нас. Сегодня страна выбрала другой путь, без оглядок и вхожденчества. Турции не нужна сегодняшняя европейская «перестройка», да и европейские ценности Анкару не привлекают», — подчёркнул он.

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По словам Аваткова, раньше Восток шёл за Западом по инерции, поскольку последний давал экономические блага вкупе с ощущением развитого социализма.

«Сегодня на фоне промышленного кризиса Европы собственный путь кажется лучшим вариантом. Пройдёт время, и Турция станет одной из стран, которые будут пасти овец да коз на местах бывших европейских заводов. Если все продолжится в том же духе, конечно», — отметил эксперт.

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