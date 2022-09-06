Тюмень, , 16:27 — REGNUM В Тюменской области формируется отряд добровольцев для отправки в Краснодон с волонтёрской миссией. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

В волонтёрском центре Пресс-служба тюменского регионального отделения «Молодой гвардии»

В отряд войдут представители регионального отделения «Молодой Гвардии», которые уже были в республиках Донбасса и те, для кого поездка в Луганскую Народную Республику станет первой.

«Ребята делают всё, чтобы люди чувствовали заботу нашей большой страны», — отметил работу волонтёров председатель «Молодой гвардии «Единой России» из федерального центра Антон Демидов.

Правительство Тюменской области вместе с молодогвардейцами наметили мероприятия по восстановлению мемориалов в Краснодоне.

«Там и школы восстанавливаются, и гостиницы строятся. Нам совместно все это нужно прорабатывать», — пояснил Антон Демидов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тюменская область и город Краснодон Луганской Народной республики 26 мая 2022 года подписали соглашение о сотрудничестве.

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