Красногорск, , 16:27 — REGNUM С начала 2022 года на территории Подмосковья было зарегистрировано свыше 50 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом 6 сентября сообщается на сайте правительства Московской области.

Малый бизнес России и его друзья Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Из указанного числа свыше 8,6 тыс. новых субъектов МСП — это юридические лица и около 41,7 тыс. — индивидуальные предприниматели. Больше всего малых и средних предприятий в этом году было зарегистрировано в сфере торговли и ремонта автотранспортных средств — 23,5 тыс., транспортировки и хранения — 5,5 тыс., а также строительной отрасли — 4,6 тыс., отметила заместитель председателя регионального правительства Екатерина Зиновьева.

«Отмечу, что только за лето в Московской области было зарегистрировано порядка 24,3 тыс. компаний — почти половина от общего количества с начала года», — сказала Зиновьева.

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