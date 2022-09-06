Волгоград, 6 сентября 2022, 16:36 — REGNUM Мощный современный высокооснащённый логистический комплекс одной из популярных российских онлайн-площадок появится в Волгограде, сообщает 6 сентября пресс-служба администрации региона.
Соглашение о сотрудничестве подписали глава Волгограда Владимир Марченко и соучредитель, генеральный директор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук. В Дзержинском районе города на площади 100 тысяч квадратных метров будут принимать товар от поставщиков, сортировать, формировать заказы. Инвестиционной проект станет самым крупным логистическим объектом в регионе.
Строительство комплекса планируют завершить к 2024 году.