Киев, 6 сентября, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Обстрелы атомной электростанции в Запорожье со стороны ВСУ могут привести к заражению радиацией не только территории бывшей УССР, но и других стран. Об этом заявил киргизский политологНурлан Алиев, передаёт «Вечерний Бишкек».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Киевский режим

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По словам эксперта, несмотря на наглядный пример Чернобыльской катастрофы, киевский режим продолжает стрелять по Запорожской АЭС, поскольку ему «абсолютно наплевать на собственный народ».

«Это наглядный показатель того, что Киев работает на одобрение Запада. А последнему крайне выгодно спровоцировать либо катастрофу, либо Россию на ведение более агрессивной спецоперации», — подчеркнул он.

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Собеседник акцентировал внимание на том, что для атак на атомную электростанцию ВСУ используют высокоточное оружие.

«При этом стреляют, без всяких сомнений, по хранилищу сухих ядерных отходов. Однако проблема в том, что без команды Запада Киев не прекратит обстрелы Запорожской АЭС. Под мнимой защитой со стороны Запада у киевских властей появилось ощущение безнаказанности», — констатирует Алиев.

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