Ярославль, , 16:18 — REGNUM В Ярославской области существуют серьёзные проблемы с безопасностью дорожного движения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали эксперты, комментируя страшную аварию в деревне Воробино с участием бензовоза и машины скорой помощи, в результате которой погибли четыре человека.

Авария в Воробино ТГ-канал Михаила Евраева

Главный инженер областной станции скорой помощи Михаил Селивончик говорит, что главная причина аварий — человеческий фактор.

«Если говорить об авариях, в которые попадают машины скорой, то основная причина — невнимательность автолюбителей. Банальность какая-то, лишний раз посмотреть влево-вправо, чтобы избежать ситуации столкновения. В последнее время дороги стали намного лучше. Дорожное покрытие стало качественнее, есть улучшения, работать можно. Я не говорю про придомовые территории. Во дворах всё, конечно, грустно», — говорит главный инженер станции скорой помощи Михаил Селивончик.

Общественник Темур Абдуллаев считает, что дело не в невнимательности, а в культуре вождения ярославцев. Она, в свою очередь, вызвана проблемами транспортной инфраструктуры в целом.

«На мой взгляд ситуация с соблюдением правил на дорогах Ярославской области описывается одним словом — «анархия». Низкая культура вождения, не самое идеальное дорожное покрытие, отсутствие достаточного количества сотрудников, отсутствие разметки большую часть года — всё это заставляет водителей жить в «каменном веке». Выживает каждый так, как может. Запаркованность областного центра без всяких правил не решается даже комплексами фиксации нарушений, которые якобы должны решать эту проблему», — говорит Темур Абдуллаев.

Депутат областной думы Валерий Байло говорит, что к авариям приводит отсутствие контроля за режимом труда и отдыха водителей коммерческого транспорта.

«У нас не соблюдается режим труда и отдыха водительского состава. Водители одной из торговых сетей говорили мне, что работают по 18 часов в сутки. Чем больше рейсов сделал, тем больше денег заработал. Если человек вышел отдохнувший, и что-то произошло с машиной, он лучше отреагирует, чем человек уставший. Я бы обратил внимание на эту глобальную проблему. Тот же троллейбус с автобусом, ДТП происходят почти каждую неделю. Никогда такого не было. Почему? Потому что приезжают и работают здесь сутками просто-напросто. И даже наши ярославцы. Все на износ работают. Это же везде. Буржуазная позиция, когда работодатель эксплуатирует рабочего человека», — считает Валерий Байло.

Руководитель дорожной организации из Рыбинска Руслан Полкуев отмечает, что дорожная инфраструктура Ярославской области застряла в 80-х годах прошлого века.

«У нас очень плохое освещение, то есть если мы уже приступили к ремонту дорог, худо-бедно мы в области сейчас начали делать, то теперь большой упор надо делать именно на освещение. Зимой встанет вопрос по гололёду. В Подмосковье уже давным-давно датчики стоят, на федеральных дорогах датчики стоят, чтобы быстро реагировали коммунальные службы. У нас мастер должен объехать на своей машине все дороги. Но пока он едет в одну сторону, в другой все дороги уже обледенели», — говорит Руслан Полкуев.

Дорожник обращает внимание на то, что на ярославских дорогах не хватает камер фиксации нарушений.

«Как показывает практика, опыт других стран, надо уменьшить человеческий фактор. Он уменьшается только в том случае, когда везде стоят камеры. Камеры — это единственное спасение от лихачей, от людей, которые неадекватно себя ведут. Причём нужно расширять функционал. Когда камера работает на полосу, на скорость, на номера страховок, чтобы люди понимали, когда садятся за руль, что это серьёзное дело», — считает Руслан Полкуев.

Депутат Ярославской областной думы Василий Бобков тоже видит нехватку систем контроля за безопасностью движения, при этом он недоволен и снижением числа сотрудников ГИБДД.

«Мне не нравится сокращение действующих сотрудников ГИБДД. Настоящий экипаж, с хорошей связью, на хорошей машине должен присутствовать в городе и в районах всегда. Это профилактика. Если бы операцию «Бахус» проводили бы часто в области, я уверен, люди бы не садились за руль нетрезвые, потому что бы знали, что идёт постоянное патрулирование. И нужно возвращать пункты контроля, которые у нас были у НПЗ, в Туношне, около Никульского в Угличе. В случае совершения серьёзных преступлений вводится план «Перехват», когда можно перекрыть любую дорогу и проверять всех подряд. Я бы вернул эти посты», — говорит Василий Бобков.

Журналист Антон Голицын полагает, что безопасность ярославских дорог осталась без единого контролёра, отсюда и происходят все проблемы.

«Что произошло? Федералы (ГИБДД) сократили количество сотрудников в надежде на то, что их заменят камеры. Но камеры — полномочия региональных властей. В соседней Вологодской области камеры стоят в каждой деревне, и они работают, даже ночью. В Ярославской, за редким исключением, или сломаны, или муляжи. В том же Воробине стоит какая-то камера, но штрафы с неё не приходят. В итоге водители привыкли к безнаказанности. Проезд на красный свет, обгон через сплошную и по обочине, я не говорю про превышение скорости стали нормой для ярославцев. Это системная проблема, которая оказалась между разными уровнями власти и как бы ничья», — считает Антон Голицын.

Ярославцы сходятся в одном — проблем в сфере безопасности дорожного движения немало, и власти должны решать их более энергично.

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