Казань, , 16:28 — REGNUM В столице Татарии, несмотря на активное строительство школ, проблема мест в образовательных учреждениях остается неразрешенной. Об этом сообщил руководитель исполкома Рустем Гафаров.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

С его слов, в городе необходимо построить еще 30 новых школ. На возведение одной образовательной организации требуется 1,5 млрд рублей.

«Этот вопрос мы будем продвигать и дальше, чтобы в скором времени в этих районах были построены новые учебные учреждения», — сказал Гафаров.

В городе ведется строительство двух новых школ по улице Рауиса Гареева и в жилом комплексе «Столичный» по улице Сибгата Хакима. На утверждении находятся технические задания на проектирование школ в микрорайоне «Салават Купере», в районе улицы Родины, в поселке Вишневке и жилом комплексе «Светлой долине».

Ранее ИА REGNUM сообщало, к началу учебного года в Татарии завершили строительство восьми школ на 7203 места. До конца года в республике планируют открыть еще три школы на 355 учащихся.

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