Москва, , 16:17 — REGNUM На фоне решения ЕС об отказе от упрощенного визового режима с Россией в Совфеде ожидают от МИД России ответных мер.

Андрей Клишас Дарья Драй © ИА REGNUM

«Будем ждать от МИДа ясной и чёткой позиции и ответных мер», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, решение ЕС об отказе от упрощенного визового режима с Россией заработает уже с понедельника, 12 сентября.

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