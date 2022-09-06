6 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что страны Европейского союза зимой ждут серьезные проблемы — Европа «пожинает то, что посеяла».

Анна Царькова, , 19:01 — REGNUM Страны Европейского союза зимой ждут серьезные проблемы — Европа «пожинает то, что посеяла». Об этом 6 сентября заявил в ходе пресс-конференции в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя кризис, связанный с поставками газа в Европу.

Холод Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Европа пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к господину [президенту России Владимиру] Путину и её санкции [против России] неизбежно привели господина Путина к этой ситуации. Я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган также добавил, что у возглавляемого им государства проблем с поставками голубого топлива нет.

Заявление турецкого лидера обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения согласились с тем, что Европа будет расплачиваться за свою политику. Иные добавили, что президент Турции, в отличие от коллективного Запада, действует в интересах своей страны.

«Это плата за русофобию и за возможность лизнуть американский зад», — не без сарказма написала Svetlana K.

«А турки тем временем потирают руки…» — отреагировала Асель.

«Европу учить — мертвого лечить», — добавил Валерон.

«То, что русскому хорошо, то немцу — смерть. Ну и турок не в накладе», — иронизирует Берта Р.

«А затем он предложит их согреть. Заработать на [них]. Перепродавая газ из РФ», — прокомментировала Anastasia K.

Реджеп Эрдоган Minister-president Rutte

«Все бы страны руководствовались своими интересами — и проблем бы меньше было. А то пока мы видим, как весь Запад пляшет под одну дудку», — отреагировал Serge.

«Вот жук! На всём руки нагреет. Уже зовёт европейцев пережить зиму в турецких отелях», — написала Елена.

«Умный политик заботится в первую очередь о своем государстве. Дурной — о чужом», — пишет Максим.

«Друг Реджеп — единственный в мире политик, который усидел на семи стульях одновременно, в то время как следующие рекордсмены не справились даже с двумя…» — иронизирует Leo G.

«Хитроманы какие… Может, нужно как-то иначе нашим формировать цену [на газ] для таких развеселых соседей? Например, выяснить их годовую потребность, на этот объем установить специальную цену, а все, что свыше их годовой потребности, — продавать уже по той же цене, что и всем остальным? Ну, или чуточку ниже, чем всем остальным (не 3500, а 3200 [долларов], например)?» — задумалась Ann W.

«Ощущение, что он самый умный, дорого стоит. Мне думается, ему скоро прилетит — матёрые игроки апокалипсиса в покое его не оставят. А сейчас пусть передохнёт малёхо. У них там инфляция уже год, как растёт стремительно…» — пишет Сергей Л.

«Эрдоган делает деньги, но в любом случае настанет момент, когда нужно будет выбирать одну определённую сторону. Я думаю, это неизбежно», — подытожил Халим.