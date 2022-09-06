Москва, 6 сентября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Возрастает значимость взаимодействия стран БРИКС в рамках парламентского измерения, парламентская дипломатия должна содействовать построению стабильного многополярного миропорядка. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе Восьмого Парламентского форума БРИКС.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Ежегодные парламентские форумы — это возможность обмениваться лучшими законодательными практиками», — сказал также Володин.

Володин также обратил внимание на то, что повестка межпарламентского сотрудничества также включает вопросы совместного противодействия глобальным угрозам безопасности, защиты национального суверенитета, противодействия попыткам иностранного вмешательства во внутренние дела.

Российская сторона рассчитывает на дальнейшее укрепление торгово-экономического взаимодействия на основе Стратегии экономического партнерства БРИКС на период до 2025 года.

Также Володин сообщил о поддержке увеличения доли национальных валют в финансовых расчетах между странами БРИКС.

«Глобальная торговая система сегодня нуждается в дедолларизации. Это будет способствовать не только ее демократизации и повышению роли развивающихся стран, но и устойчивости», — убежден Володин.

В целом, по его мнению, странам БРИКС правильно выступать с единой позиции по многим вопросам международной повестки дня.