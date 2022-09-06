Тверь, , 16:16 — REGNUM Измерять эффективность реализации нацпроекта «Демография» не количеством мероприятий, а увеличением рождаемости и действенностью уже существующих мер призвал губернатор Тверской области Игорь Руденя подчинённых, вопрос обсуждался на заседании правительства региона 6 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Дети Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Исходя из задач, поставленных президентом, работа правительства Тверской области направлена на поддержку семей. Наш регион — в числе субъектов, где реализуется наибольшее количество мероприятий для семей с детьми. Но при этом важно понимать: мы не можем мерить себя числом мероприятий. Ключевой показатель — увеличение рождаемости. А также обеспечение эффективности действующих мер», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что новые школы, детские сады, поликлиники должны быть максимально приближены к местам проживания людей, и призвал обеспечить дальнейшую застройку и планирование территорий с учетом социальных потребностей граждан.

Отметим, что в Тверской области в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» реализуется 15 мер для семей с детьми, в том числе 12 региональных. Помощь оказывается по разным направлениям Так, беременным женщинам, проживающим в сельской местности, компенсируют стоимость проезда в медицинские организации, также предоставляются выплаты на обеспечение полноценным питанием будущих мам в семьях с невысокими доходами. При рождении ребёнка родителям дарят набор для новорожденных. В Тверской области предусмотрен региональный материнский капитал при рождении третьего и последующего детей. Также регион оказывает помощь в решении жилищных проблем семьям с детьми: в 2022 году 124 семьи с детьми получили выплаты на частичное погашение ипотеки, до конца года на эту меру может рассчитывать ещё 151 семья. Многодетным семьям помогают в приобретении транспорта, предоставляется бесплатная школьная форма, действуют и другие меры поддержки. Отметим, что если в 2017 году количество многодетных семей в регионе составляло 10 688, то в 2022 году — их уже 14 357. Число детей в общей структуре населения региона выросло с 18,2% в 2016 году до 18,8% в 2021 году.