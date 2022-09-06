Париж, 6 сентября, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Французский политик Жан-Люк Меланшон сделал заявлении о намерении баллотироваться на следующих президентских выборах, сообщает Le Figaro.

Sudouest.fr Жан-Люк Меланшон

«Я хочу, чтобы меня заменили», — ответил лидер партии «Неприсоединившаяся Франция».

«Я бы хотел, чтобы люди перестали беспокоить меня этим. Я не кандидат. Я делал это уже трижды, потому что диктовала необходимость», — настаивал бывший кандидат в президенты Франции, который «не стремится постоянно продлевать одну и ту же роль».

На прошедших во Франции выборах Жан-Люк Меланшон занял третье место.