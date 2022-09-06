Красногорск, 6 сентября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. На территории Подмосковья действует в общей сложности 132 розничных рынка. Об этом 6 сентября сообщается на сайте правительства Московской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Рынок

«Жителям предлагают продукцию от местных сельхозтоваропроизводителей. На всех рынках региона работают лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, которые за прошедший год исследовали 8,4 тыс. проб продукции», — сказано в сообщении.

Помимо этого, органы местного самоуправления еженедельно проводят мониторинг цен. Если 60 календарных дней подряд изменение стоимости товаров составляет от 10% и выше, с исключением сезонного фактора, то материалы направляются в ФАС, прокуратуру и в оперативные штабы Минсельхоза и Минпромторга России.