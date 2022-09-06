Красногорск, 6 сентября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Пять лесных возгораний зафиксировано на территории Подмосковья 5 сентября. Об этом 6 сентября сообщается на сайте правительства Московской области.

(сс) Land Between the Lakes KYTN Лесной пожар

Общая площадь лесных пожаров составила 1,63 гектара. Возгорания были зафиксированы в Виноградовском, Ногинском, Истринском, Звенигородском лесничествах.

«Все они ликвидированы в день обнаружения. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — сказано в сообщении.