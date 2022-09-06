Москва, , 16:03 — REGNUM Россия ценит взвешенную позицию партнеров по БРИКС. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе Восьмого Парламентского форума БРИКС.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

В новых условиях еще более укрепилось доверие между странами, отметил парламентарий.

«Важно подчеркнуть: БРИКС — это экономика будущего. Уже сегодня наше объединение играет значимую роль на мировой арене», — заявил Володин.

«Хочу подчеркнуть, что БРИКС предлагает «позитивную» повестку дня, не направленную против кого-либо. Внутри объединения нет государств, которые пытаются блокировать одну из стран», — отметил Володин, подчеркнув, что повестка БРИКС направлена на решение общих для всех участников вопросов международного развития.