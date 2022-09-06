Москва, , 16:02 — REGNUM Ограничения против России не только бумерангом ударили по США и ЕС, но и создали угрозы продовольственного и энергетического кризиса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе Восьмого Парламентского форума БРИКС.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

Вводя незаконные санкции, Вашингтон и его сателлиты сами дискредитировали экономическую модель, которую навязывали другим государствам, констатировал он.

«Ограничения против России не только бумерангом ударили по США и Евросоюзу, но и создали угрозы продовольственного и энергетического кризиса. Все это делается для удержания любой ценой американской гегемонии», — заявил Володин.

Вашингтон стремится единолично решать, что и кому делать, не считается с интересами других стран, констатировал парламентарий.

В связи с этим спикер Госдумы вспомнил недавний провокационный визит спикера американской Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, а также попытки исключить Россию из международных организаций.

«Мир устал от двойных стандартов Вашингтона и Брюсселя, от навязывания неравноправных и невыгодных условий сотрудничества во всех сферах: экономике, передовых технологиях и безопасности», — констатировал Володин.