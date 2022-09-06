Тбилиси, , 16:02 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» является единственной, при правлении которой в Грузии не было ни одной войны. Об этом 6 сентября заявил журналистам председатель партии Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Gd.ge

Он ответил на критику со стороны лидеров оппозиции, обвиняющих «Мечту» в «пророссийскости» и в «губительности» текущего курса Грузии.

«Мы десять лет находимся у власти и являемся первой властью, при которой не было ни одной войны», — сказал Кобахидзе.

Лидер «Мечты» добавил, что, когда Грузией правила партия «Единое национальное движение» (ЕНД) во главе с Михаилом Саакашвили, то страна потеряла 20% территорий, как Тбилиси называет обретение независимости Абхазией и Южной Осетией.

Напомним, накануне председатель ЕДС Ника Мелия заявил, что партия будет добиваться досрочных парламентских выборов. Партия готовится проводить протесты и другие мероприятия. Кроме того, планируется обращение к международным партнёрам.

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