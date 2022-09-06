Москва, 6 сентября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Глобальные вызовы создают уникальную возможность для БРИКС. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе Восьмого Парламентского форума БРИКС.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

В условиях происходящих изменений глобального характера и беспрецедентного роста напряженности и геополитических рисков в мире само время диктует необходимость поиска новых форматов взаимодействия, отметил Володин.

«Растет запрос на формирование более справедливой и демократичной архитектуры международных отношений», — констатировал он.

В её основе должна быть независимая политика государств в интересах своих граждан, указал парламентарий.

«Только суверенные страны сегодня имеют перспективы развития. Глобальные вызовы создают возможность для БРИКС, который стал альтернативной платформой для равноправного диалога по вопросам развития, укрепления мира и стабильности», — заявил Володин.

Сотрудничество стран БРИКС основано на принципах открытости, взаимного уважения и доверия, отсутствия двойных стандартов, отметил он.