Москва, 6 сентября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 6 сентября, по состоянию на 15:30 по мск ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 2,66%, до $93,19 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Penyulap Добыча нефти в Каспийском море

«Решение ОПЕК+ о снижении квот добычи нефти до августовских уровней поддержало нефтяные котировки ненадолго.

Сегодня цены вновь развернулись вниз на фоне опасений того, что пандемийные ограничения по коронавирусу приведут к спаду в экономике Китая.

Но скорее всего, ниже $92 за баррель котировки не пойдут. Впереди публикация данных по запасам в США, которая может подбодрить трейдеров», — полагает эксперт.

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