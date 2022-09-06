Владивосток, 6 сентября, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Идея по созданию единого окна для оформления земельных участков на побережье должна быть проработана с учётом интересов и обязанностей руководителей регионов. Об этом 6 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Определили уполномоченный орган государственной власти в целях развития береговой полосы для туристических целей — это что имеете в виду?.. Как говорят в народе, не догоняю просто. Сейчас береговая полоса у нас просто находится в компетенции субъектов РФ», — заявил Путин.

Как объяснила глава Ростуризма Зарина Догузова, в настоящее время нет органа, который отвечал бы сразу и за пляжную зону, и за урез воды, который отходит от пляжной территории.

«С учётом того, что это надо комплексно развивать, и прозвучало предложение определить орган, который будет эту деятельность координировать», — указала она.

Она согласилась с президентом России, что это предложение «стоит ещё проработать».

«Я просто представляю реакцию и руководителей регионов, — Крыма, Краснодарского края, — сегодня они по сути там руководят процессом. Если предложение изъять у них эту компетенцию и передать на федеральный уровень, это совсем другая история. Это надо с ними как следует проработать, я вас уверяю», — отметил Путин.