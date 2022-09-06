Бердянск, Бывш. УССР, 6 сентября 2022, 15:58 — REGNUM Автомобиль коменданта Артёма Бардина города был взорван в Бердянске. Об этом 6 сентября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.
Кроме того, Рогов рассказал, что затем около подорванной машины произошла перестрелка, после чего Бардин был направлен в медучреждение в тяжёлом состоянии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что недавно прогремевший около здания городской администрации в Бердянске взрыв является террористическим актом.