Бердянск, Украина, 6 сентября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Автомобиль коменданта Артёма Бардина города был взорван в Бердянске. Об этом 6 сентября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.

Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США - Франция Взрыв

Кроме того, Рогов рассказал, что затем около подорванной машины произошла перестрелка, после чего Бардин был направлен в медучреждение в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что недавно прогремевший около здания городской администрации в Бердянске взрыв является террористическим актом.