Воронеж, 6 сентября 2022, 15:54 — REGNUM Совместной работы на результат ждёт губернатор Воронежской области Александр Гусев от подчинённых. Об этом он написал в телеграм-канале 6 сентября, комментируя решение об увольнении с поста руководителя областного департамента труда и занятости Юрия Бая.
Он пояснил, что 5 сентября принял решение об увольнении Бая, пояснив, что формально к его работе претензий нет.
Как сообщало ИА REGNUM, об увольнении «по собственной инициативе» Юрия Бая, который возглавлял департамент труда и занятости Воронежской области с 2014 года, стало известно 6 сентября.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава департамента труда и занятости Воронежской области покинул пост