Воронеж, , 15:54 — REGNUM Совместной работы на результат ждёт губернатор Воронежской области Александр Гусев от подчинённых. Об этом он написал в телеграм-канале 6 сентября, комментируя решение об увольнении с поста руководителя областного департамента труда и занятости Юрия Бая.

Александр Гусев Марина Каширская © ИА REGNUM

«Хочу обозначить свою позицию по отношению к качеству работы руководителей во власти. Сейчас время, когда люди особенно надеятся на чиновников, ждут реально работающих решений», — написал Гусев.

Он пояснил, что 5 сентября принял решение об увольнении Бая, пояснив, что формально к его работе претензий нет.

«Из-за этого, а также из уважения к его былым заслугам разрешил уйти по собственному. Но работа должна быть на результат и совместная. А не ради процесса и обособленными группками. Я Бая предупреждал, но реакция была нулевая. Надеюсь, остальные подчинённые меня сейчас услышали», — уточнил Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, об увольнении «по собственной инициативе» Юрия Бая, который возглавлял департамент труда и занятости Воронежской области с 2014 года, стало известно 6 сентября.

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