Москва, 6 сентября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Сегодня, 6 сентября, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,17%, торгуясь по 60,97 рубля. Евро прибавляет 0,38%, подрастая до 60,35 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Рубль

«Сегодня рубль возобновил снижение к основным валютам, отыгрывая паническую публикацию Bloomberg о якобы зачитанном правительству докладе, в котором описываются негативные прогнозы для российской экономики.

Надо отметить, что на такой негативный вброс рынок реагирует значительно спокойнее, чем раньше.

Видимо, сказывается привычка к подобным атакам на информационном поле и отсутствие иностранных участников.

В целом информация от западного информагентства выглядит сомнительно. Возможно, вскоре последуют опровержения, что поддержит российскую национальную валюту», — считает эксперт.

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