Санкт-Петербург, , 16:11 — REGNUM Санкт-Петербург обозначил для себя основные направления развития городской промышленности. Об этом 6 сентября сообщил заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Алексей Яковлев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дискуссия «Передовые технологии нового времени. На что делает ставку Россия, что может наша наука и промышленность. Компетенции Петербурга — чем богаты. Импортозамещение — возможностей становится больше» Татьяна Титаева © ИА REGNUM

В ходе открытой дискуссии «Передовые технологии нового времени. На что делает ставку Россия, что может наша наука и промышленность. Компетенции Петербурга — чем богаты. Импортозамещение — возможностей становится больше» чиновник отметил, что сегодня Петербург делает ставку не только на традиционные отрасли промышленности, но и выбрал для себя новые направления. В частности, в планах Петербурга - дальнейшее развитие фармацевтического кластера.

«Большое количество лекарств производится в Санкт-Петербурге <…> Я думаю, что буквально днями, возможно, до конца недели будет объявлен первый офсетный контракт по производству лекарств по полному циклу», — отметил Яковлев.

Он напомнил, что Петербург подписал несколько соглашений с крупнейшими корпорациями, среди которых и ПАО «Газпром». С ним взаимодействуют, в частности, по импортозамещению. По информации Яковлева, за последние три года «Газпром» разместил заказы на 90 млрд рублей на предприятиях Северной столицы. Соответствующее соглашение подписано и с «Объединённой судостроительной корпорацией» (ОСК).

«Мы видим в качестве перспективных технологий, направлений, где будет развиваться санкт-петербургская промышленность, безусловно, развитие радиоэлектроники. Мы знаем, что у наших предприятий, которые занимаются электронной компонентной базой, сейчас практически в три раза вырос заказ», — поделился Яковлев.

Другим перспективным направлением для Петербурга является развитие водородной тематики. К нему относится появление транспорта на водородном двигателе, размещение водородных заправок. Еще одно направление заключается в развитии беспилотного транспорта.

«У нас уже есть наработки и в сфере беспилотных летательных аппаратов, и беспилотные трамваи, и беспилотное судовождение, и даже беспилотный трактор. Этим Петербургский тракторный завод занимается», — продолжил Яковлев.

Заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле отметил, что Петербург готов своим спросом загрузить городские предприятия. Поэтому инвестиции в промышленность оправданы с экономической точки зрения.

«Петербург всегда был кузницей новых образцов продукции, передавая эту серийную продукцию в другие регионы страны. И сегодня, хотя мы даём порядка 3% общероссийского разделения труда, по некоторым видам продукции — это крупные электромашины, атомное машиностроение, это фармацевтика, это медицинское оборудование, — мы занимаем ведущее место в Российской Федерации», — подчеркнул, в свою очередь, президент НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге Александр Ходачек.

Экономист пояснил, что на сегодняшний день стоит задача соединить научно-исследовательский и опытно-конструкторский потенциал организаций, вузов, средних специальных учебных заведений с той потребностью, которая сегодня есть у промышленности Петербурга и у городского хозяйства. Ходачек заявил, что надо провести инвентаризацию промышленных предприятий с точки зрения того, что городскому хозяйству может дать каждое предприятие Петербурга.

«В условиях того самого импортозамещения мы даже не знаем, какие резервы есть на промышленных предприятиях с точки зрения оказания помощи городу. А если мы такую программу сможем реализовать, то, поверьте, многие регионы будут делать заказы у нас», — отметил Ходачек.

Помимо этого эксперт видит задачу города в проведении совместных заседаний двух оперативных штабов, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по мерам поддержки промышленности. Это связано с тем, что соседние регионы имеют общие задачи и проблемы, которые можно решить в рамках такой координации.

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