Бердянск, Бывш. УССР, , 15:57 — REGNUM Автомобиль коменданта взорван в городе Бердянске Запорожской области, сообщает 6 сентября РИА Новости.

Вооруженные силы России в Бердянске Никита Третьяков (с) ИА REGNUM

Отмечается, что за взрывом последовала перестрелка. По меньшей мере один человек пострадал, его доставили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о взрыве в центральной части Бердянска. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что произошёл теракт.

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