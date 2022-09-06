Красногорск, 6 сентября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Отопительный сезон на территории Подмосковья может начаться в ближайшие дни в случае понижения температурного режима. Об этом 6 сентября сообщается на сайте правительства Московской области.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

Соответствующая рекомендация была дана муниципальным образованиям со стороны министерством энергетики региона. В первую очередь тепло должно поступить в организации социальной сферы и жилые дома.

«С 1 сентября теплоснабжающие организации Подмосковья начали проводить пробные топки с подачей воды температурой плюс 60-70 градусов в системе отопления многоквартирных домов. Так проверяют надлежащую работу коммуникаций. Если температурный режим в регионе снизится, пробные топки могут постепенно перевести в режим полноценной подачи тепла», — сказано в сообщении.