Ярославль, , 15:53 — REGNUM Осужденный экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов этапирован в Тверь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Евгений Урлашов

Ранее 1 сентября стало известно, что Евгения Урлашова увезли из рыбинской ИК-2, где он отбывал наказание. Несколько дней о его местонахождении ничего не было известно, однако 6 сентября в сети появились сообщения о том, что бывший мэр этапирован в СИЗО-1 города Твери. Позднее эту информацию подтвердил и омбудсмен.

«Я получил подтверждение, что Евгений Урлашов действительно находится в СИЗО-1 города Твери. Всё там нормально», — сказал Сергей Бабуркин.

Напомним, в бывший мэр Ярославля получил 12,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима за взятку. В заключении он находится с июля 2013 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-мэра Ярославля перевели в другую колонию