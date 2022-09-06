Москва, 6 сентября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Развитие курортов на Дальнем Востоке России может оказаться рентабельным, только если удастся привлечь значительный поток туристов из-за границы, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Tsibin Konstantin Дальний Восток

«Для большинства населения России, даже несмотря на существенное сокращение направлений внешнего туризма, отдых на российском Дальнем Востоке всё-таки будет доступен очень ограниченно, поскольку дальность перелета существенно повышает стоимость такого отдыха.

Сам же регион малонаселен, так что вряд ли сможет обеспечить значительный поток туристов. К тому же люди предпочитают во время отдыха менять климат и посещать новые незнакомые места, так что посещение местных курортов жителями региона вряд ли станет регулярным.

Но относительно недалеко есть значительные по численности и платежеспособности населения страны, для которых дальневосточные курорты могут быть очень привлекательными.

В частности, это Китай, граждане которого все активнее путешествуют по миру, а также Япония и Южная Корея, жителей которых связывают с нашими дальневосточными территории семейные воспоминания.

Так что если гражданам этих стран правильно подать образ туризма на российский Дальний Восток, поток туристов может быть постоянным и многочисленным», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 12 новых курортов появятся на территории Дальневосточного федерального округа, заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

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