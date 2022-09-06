Тбилиси, , 15:48 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает против принятия закона о расширении полномочий правоохранителей при негласном наблюдении. Об этом она заявила 6 сентября на конференции «Слава [б. УССР]», проходящей в Тбилиси.

«Советское прошлое — это не то, от чего так легко избавиться, это то, от чего, думаешь, возможно избавился, но оно неожиданно вдруг возвращается так, как мы видим сегодня, когда принимаем законы, которые в некоторой степени расширяют прослушивание», — сказала Зурабишвили.

По её мнению, принятие нового закона о слежке якобы будет мешать европейскому пути Грузии. Президент считает это повторением прошлого.

Напомним, ранее Зурабишвили наложило вето на законопроект, расширяющий полномочий спецслужб при слежке. Документ предполагает, что подливать время наблюдения можно будет не до шести, а до девяти месяцев, а также увеличение до 27 позиций списка преступлений, при расследовании которых разрешается слежка. Для преодоления вето президента Грузии нужно 76 голосов депутатов. У правящей партии «Грузинская мечта» хватает голосов для этого.

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